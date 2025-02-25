Футболист из Казахстана помог победить датскому клубу

Фото: официальный сайт ФК "Силькеборг"

"Силькеборг", за который играет казахстанец Рамазан Оразов, на выезде разгромил "Виборг" в матче 19-го тура чемпионата Дании по футболу, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский полузащитник "Силькеборга" Рамазан Оразов вышел на замену на 88-й минуте. Матч завершился победой "Силькеборга" со счетом 4:1. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team) В составе победителей голами отличились Мадс Ларсен, Юнес Бакиз, Робин Эстрём и Каллум Маккоуэтт. В итоге "Силькеборг" набрал 29 очков и "взобрался" на шестое место. Ранее была названа зарплата Дастана Сатпаева после перехода в "Челси".



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