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Спорт

Мбаппе получил красную карточку в победном матче "Реала" против "Леганеса"

Футбол Удаление Реал, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 22:23 Фото: Instagram/realmadrid
13 апреля мадридский футбольный клуб "Реал" обыграл на выезде "Алавес" со счетом 1:0, в рамках игр 31-го тура Ла Лиги. Отличительной чертой этого матча стала дебютное удаление лидера "сливочных" Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

После получения красной карточки гости играли в меньшинстве больше получаса, а после этого команды сравнялись по количеству игроков.

Если Мбаппе покинул поле в первом тайме, то во второй половине игры хозяева лишились Ману Санчеса. 

Перед этими двумя удалениями счет на 34-й минуте поединка открыл представитель королевского клуба Эдуардо Камавинга.

Этот мяч стал единственным в этом матче и принес гостевую победу команде Карло Анчелотти – 1:0. После этого успеха мадридская дружина, набрав 66 очков, по-прежнему сохраняет отставание от лидера турнирной таблицы – "Барселоны" на четыре балла.

Пока "Реал" мечтает догнать каталонскую команду его бывшая звезда Криштиану Роналду в ночь на 13 апреля забил очередной гол-шедевр в победном матче за "Аль-Наср".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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