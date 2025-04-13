Мбаппе получил красную карточку в победном матче "Реала" против "Леганеса"
После получения красной карточки гости играли в меньшинстве больше получаса, а после этого команды сравнялись по количеству игроков.
Если Мбаппе покинул поле в первом тайме, то во второй половине игры хозяева лишились Ману Санчеса.
Перед этими двумя удалениями счет на 34-й минуте поединка открыл представитель королевского клуба Эдуардо Камавинга.
Этот мяч стал единственным в этом матче и принес гостевую победу команде Карло Анчелотти – 1:0. После этого успеха мадридская дружина, набрав 66 очков, по-прежнему сохраняет отставание от лидера турнирной таблицы – "Барселоны" на четыре балла.
Пока "Реал" мечтает догнать каталонскую команду его бывшая звезда Криштиану Роналду в ночь на 13 апреля забил очередной гол-шедевр в победном матче за "Аль-Наср".