Салах остается в "Ливерпуле" еще на два сезона за 50 млн фунтов
Фото: Instagram/liverpoolfc
Лидер сборной Египта, 32-летний Мохамед Салах вопреки многочисленным слухам продлил контракт с "Ливерпулем" еще на два года. По новому соглашению он будет получать 25 млн фунтов за сезон, сообщает Zakon.kz.
Информацию о продлении контракта египтянина распространила 11 апреля пресс-служба ФК "Ливерпуль".
Салах выступает в майке "красных" с 2017 года, когда перешел из итальянской "Ромы". За восемь лет он выиграл семь титулов, среди них АПЛ и Лига чемпионов.
Как пишет The Telegraph, Мохамед будет зарабатывать по 25 млн фунтов за сезон по новому контракту с "Ливерпулем".
"Конечно, я рад, сейчас отличная команда, как и было ранее. Подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть другие трофеи. Провел здесь свои лучшие годы, надеюсь, доберусь до 10-ти лет. Наслаждаюсь жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом. Очень счастлив быть здесь, продолжайте поддерживать нас и мы сделаем все возможное".Мохамед Салах
В текущем английском чемпионате вингер "мерсисайдцев" забил 27 голов и оформил 17 ассистов. Он ныне является лучшим снайпером турнира.
Два месяца назад Салах улучшил рекорд АПЛ 31-летней давности.
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