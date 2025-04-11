Салах остается в "Ливерпуле" еще на два сезона за 50 млн фунтов

Лидер сборной Египта, 32-летний Мохамед Салах вопреки многочисленным слухам продлил контракт с "Ливерпулем" еще на два года. По новому соглашению он будет получать 25 млн фунтов за сезон, сообщает Zakon.kz.

Информацию о продлении контракта египтянина распространила 11 апреля пресс-служба ФК "Ливерпуль".

Салах выступает в майке "красных" с 2017 года, когда перешел из итальянской "Ромы". За восемь лет он выиграл семь титулов, среди них АПЛ и Лига чемпионов.

Как пишет The Telegraph, Мохамед будет зарабатывать по 25 млн фунтов за сезон по новому контракту с "Ливерпулем".

"Конечно, я рад, сейчас отличная команда, как и было ранее. Подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть другие трофеи. Провел здесь свои лучшие годы, надеюсь, доберусь до 10-ти лет. Наслаждаюсь жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом. Очень счастлив быть здесь, продолжайте поддерживать нас и мы сделаем все возможное". Мохамед Салах

В текущем английском чемпионате вингер "мерсисайдцев" забил 27 голов и оформил 17 ассистов. Он ныне является лучшим снайпером турнира.

Два месяца назад Салах улучшил рекорд АПЛ 31-летней давности.

