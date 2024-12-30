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Спорт

Мохаммед Салах сотворил историю и стал рекордсменом "Ливерпуля"

Футбол История Ливерпуля, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 13:35 Фото: Instagram/liverpoolfc
Египетский футболист Мохаммед Салах стал первым игроком в истории английского "Ливерпуля", кто забил "20+" голов в восьми сезонах подряд, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 декабря лидер "красных" добрался до рубежа в 20 голов во всех турнирах за нынешний сезон. Египтянин забил один из голов в ворота "Вест Хэма" в рамках 19-го тура АПЛ, где его команда разгромила соперника на выезде со счетом 5:0.

Тем самым Салах стал первым игроком в истории "Ливерпуля", кто сумел поразить ворота соперников 20 или более раз в восьми сезонах подряд.

Гол в ворота "Вест Хэма" стал для Мохаммеда 17-м в текущем сезоне Премьер-лиги, что позволяет ему до сих пор лидировать в списке лучших бомбардиров. Помимо этого он является лучшим игроком лиги по количеству голевых передач и результативных действий, сейчас его копилка составляет 17 голов и 13 ассистов. 

Здесь стоит подчеркнуть, что "мерсисайдцы" не проигрывают 23 матча кряду: 20 побед и три ничьи. 5 января команда Арне Слота на старте второго круга АПЛ примет у себя дома "Манчестер Юнайтед". 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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