Мохаммед Салах сотворил историю и стал рекордсменом "Ливерпуля"

Египетский футболист Мохаммед Салах стал первым игроком в истории английского "Ливерпуля", кто забил "20+" голов в восьми сезонах подряд, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 декабря лидер "красных" добрался до рубежа в 20 голов во всех турнирах за нынешний сезон. Египтянин забил один из голов в ворота "Вест Хэма" в рамках 19-го тура АПЛ, где его команда разгромила соперника на выезде со счетом 5:0.

Тем самым Салах стал первым игроком в истории "Ливерпуля", кто сумел поразить ворота соперников 20 или более раз в восьми сезонах подряд.

Гол в ворота "Вест Хэма" стал для Мохаммеда 17-м в текущем сезоне Премьер-лиги, что позволяет ему до сих пор лидировать в списке лучших бомбардиров. Помимо этого он является лучшим игроком лиги по количеству голевых передач и результативных действий, сейчас его копилка составляет 17 голов и 13 ассистов.

Здесь стоит подчеркнуть, что "мерсисайдцы" не проигрывают 23 матча кряду: 20 побед и три ничьи. 5 января команда Арне Слота на старте второго круга АПЛ примет у себя дома "Манчестер Юнайтед".