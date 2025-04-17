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Спорт

Гори в аду: сын Плющенко и Рудковской заявил об оскорблениях со стороны тренера

Александр Плющенко, тренер, оскорбления , фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 01:03 Фото: Instagram/gnomgnomych
Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко заявил об оскорблениях со стороны тренера Сергея Розанова, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в Telegram-канале своей матери.

По словам Плющенко-младшего, эпизоды произошли несколько лет назад во время тренировок под руководством Розанова.

"Меня обзывали "козлом", включая маты, "гори в аду" и все такое. Я говорю на полном серьезе, не буду врать", – рассказал фигурист.

Яна Рудковская уточнила, что инцидент произошел около пяти лет назад. Тогда семья не стала предавать историю огласке, так как тренер пообещал больше не допускать подобного поведения.

"Сергей поклялся никогда так больше не делать. И мы ему тогда тоже поверили!" – добавила она.

Отметим, что 16 апреля, воспитанница академии Плющенко Вероника Жилина заявила о домогательствах со стороны Розанова. По ее словам, во время сборов в Кисловодске тренер приглашал ее в номер под предлогом массажа.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров представили трогательную постановку в ледовом шоу. 

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Айсулу Омарова
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