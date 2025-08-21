Сын Рудковской и Плющенко придумал себе новое прозвище

Старший сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской придумал себе новое шуточное прозвище, сообщает Zakon.kz.

12-летний фигурист Александр Плющенко, более известный в Сети как Гном Гномыч, неожиданно по-новому обыграл свое прозвище. На своей странице в Instagram юный спортсмен разместил снимок, где держит два крупных пестрых гриба-зонтика, и сопроводил кадр подписью "Поган Поганыч", тем самым намеренно переиначив привычное "Гном Гномыч".

Фото: Instagram/gnomgnomych

Безобидная игра слов в комментариях превратилась в маленькое интернет-шоу вокруг одного кадра и пары лесных трофеев. Потому что реакция аудитории не заставила себя ждать. Одни подписчики уточнили вид грибов, а другие заметили, что новое прозвище действительно соответствует юному фигуристу.

21 августа Наташа Королёва и Сергей Глушко отмечают 22 года семейной жизни.