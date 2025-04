Знаменитая спринтерша "пулей пролетела" в состязаниях с любителями

Как передает Daily Mail, 38-летняя знаменитая бегунья пришла в школу, чтобы поддержать своего семилетнего сына Зиона в его спортивный день.

Мальчик не подвел маму и показал, что является сыном одной из быстрых женщин планеты. Зион занял первое место в забеге среди друзей по школе.

Затем наступила очередь самой Шелли-Энн. 10-кратная чемпионка мира в спринтерском беге с большим запасом выиграла 100-метровку среди родителей.

Она "пулей пролетела" мимо конкуренток, среди которых большинство – непрофессиональные спортсмены.

Shelly-Ann Fraser-Pryce has once again turned on the heat at her son's sports day 🇯🇲



The eight-time Olympic medallist demolished the other parents in Jamaica 😂



📹 Ms Diamond 💎 on IG pic.twitter.com/N39UKkrnRc