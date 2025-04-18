Лига конференций: выяснились все полуфинальные пары

17 и 18 апреля завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/25. По их итогам определились все участники полуфинала, сообщает Zakon.kz.

Лондонский "Челси", несмотря на домашнее поражение от варшавской "Легии" со счетом 1:2, вышел в полуфинал за счет крупной победы в первом матче (3:0).

Соперником команды Энцо Марески станет шведский "Юргорден", который в противостоянии с венским "Рапидом" прошел дальше благодаря дублю Гулликсена. Нападающий отличился на 93-й и 105-й минутах, а итоговый счет – 4:1 в пользу шведов. Общий результат – 4:2.

Во втором полуфинале встретятся испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина". Севильцы оказались сильнее польской "Ягеллонии" (2:0 дома и 1:1 на выезде), тогда как "фиалки" в упорной борьбе прошли словенский "Целе" – 4:3 по сумме двух матчей.

Полуфинальные пары Лиги конференций выглядят следующим образом:

"Челси" (Англия) — "Юргорден" (Швеция);

"Бетис" (Испания) — "Фиорентина" (Италия).

Первые матчи 1/2 финала состоятся 2 мая, ответные – 9 мая.

Ранее сообщалось, что три футбольных клуба Европы сохранили шансы на "требл" текущего сезона.