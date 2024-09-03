ФК "Ахмат" нашел замену ушедшему Магомеду Адиеву

Российский футбольный клуб "Ахмат" возвращает на пост главного тренера Сергея Ташуева, который ранее работал здесь. 65-летний специалист заменит на этой должности своего предшественника Магомеда Адиева, сообщает Zakon.kz.

Как передает "СЭ", Сергей Ташуев уже подписал контракт с грозненским коллективом до конца декабря. Опытный наставник ранее был у руля "Ахмата" с сентября 2022 года по август 2023 года. Тогда под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23.

Ташуев пришел на место Магомеда Адиева, который добровольно сложил свои полномочия, недолго проработав в Грозном.

"Ахмат" – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в нынешнем сезоне РПЛ: пять ничьих и два поражения.

На данный момент клуб набрал пять очков и занимает предпоследнюю, 15-ю, позицию в таблице.

Тем временем на Центральном стадионе Алматы первую свою тренировку со сборной Казахстана провел Станислав Черчесов. Форвард нашей сборной Максим Самородов оправился от травмы и присоединился к своим коллегам.