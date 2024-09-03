Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

ФК "Ахмат" нашел замену ушедшему Магомеду Адиеву

Футбол Замена Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2024 08:25 Фото: fc-akhmat.ru
Российский футбольный клуб "Ахмат" возвращает на пост главного тренера Сергея Ташуева, который ранее работал здесь. 65-летний специалист заменит на этой должности своего предшественника Магомеда Адиева, сообщает Zakon.kz.

Как передает "СЭ", Сергей Ташуев уже подписал контракт с грозненским коллективом до конца декабря. Опытный наставник ранее был у руля "Ахмата" с сентября 2022 года по август 2023 года. Тогда под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице РПЛ-2022/23.

Ташуев пришел на место Магомеда Адиева, который добровольно сложил свои полномочия, недолго проработав в Грозном.

"Ахмат" – единственная команда, не одержавшая ни одной победы в нынешнем сезоне РПЛ: пять ничьих и два поражения.

На данный момент клуб набрал пять очков и занимает предпоследнюю, 15-ю, позицию в таблице.

Тем временем на Центральном стадионе Алматы первую свою тренировку со сборной Казахстана провел Станислав Черчесов. Форвард нашей сборной Максим Самородов оправился от травмы и присоединился к своим коллегам.

Читайте также

Паралимпийские игры
Париж-2024: программа выступлений казахстанских спортсменов 3 сентября
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Паралимпийские игры
Париж-2024: итоги соревнований казахстанских спортсменов за 2 сентября
Куандык Шынасилов
Магомед Адиев Сборная Казахстана по футболу 2024 год Футбол Станислав Черчесов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Наташа Королёва опубликовала фотографии со свадьбы сына с бывшей стриптизершей
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
Зима не по расписанию: снег ожидается в Казахстане 3 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
В Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября
Фигурное катание
Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: