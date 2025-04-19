Каратистка Софья Берульцева: Я – казашка
Фото: ВКонтакте/Софья Берульцева
Бронзовая призер Олимпиады в Токио по каратэ Софья Берульцева рассказала, почему называет себя казашкой, сообщает Zakon.kz.
17 апреля в интервью программе "Бірге бір" на телеканале Sport+ спортсменка рассказала о том, как она выучила казахский язык. Со слов Софьи, у нее часто спрашивают, где она так хорошо научилась говорить на казахском.
Оказалось, что в детстве будущая спортсменка часто подбегала к домашнему телефону, где с ней разговаривали на казахском языке. В один из дней она призналась маме, что тоже хочет так разговаривать.
"После этого мама меня отдала в казахский детский садик. Дальше в школе, дома был репетитор. Три раза в неделю занималась дополнительно, читала казахскую литературу", – поделилась воспоминаниями Софья Берульцева.
И несмотря на то, что мама у Олимпийского призера – русская, а папа по национальности грек, себя она искренне считает казашкой.
Днями ранее боксерша Ангелина Лукас сделала заявление касательно отказа от гражданства Казахстана.
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