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Спорт

Каратистка Софья Берульцева: Я – казашка

Софья Берульцева рассказала, как смогла выучить казахский язык, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 05:15 Фото: ВКонтакте/Софья Берульцева
Бронзовая призер Олимпиады в Токио по каратэ Софья Берульцева рассказала, почему называет себя казашкой, сообщает Zakon.kz.

17 апреля в интервью программе "Бірге бір" на телеканале Sport+ спортсменка рассказала о том, как она выучила казахский язык. Со слов Софьи, у нее часто спрашивают, где она так хорошо научилась говорить на казахском.

Оказалось, что в детстве будущая спортсменка часто подбегала к домашнему телефону, где с ней разговаривали на казахском языке. В один из дней она призналась маме, что тоже хочет так разговаривать.

"После этого мама меня отдала в казахский детский садик. Дальше в школе, дома был репетитор. Три раза в неделю занималась дополнительно, читала казахскую литературу", – поделилась воспоминаниями Софья Берульцева.

И несмотря на то, что мама у Олимпийского призера – русская, а папа по национальности грек, себя она искренне считает казашкой.

Днями ранее боксерша Ангелина Лукас сделала заявление касательно отказа от гражданства Казахстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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