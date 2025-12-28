Каратистка Асель Канай получила автомобиль перед Новым годом

27 декабря в Туркестане бронзовый призер Чемпионата мира по карате Асель Канай получила в подарок автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Эмоциями после получения своего первого автомобиля спортсменка поделилась у себя на странице в Instagram. Асель отметила, что этот момент стал для нее исполнением давней мечты.

Ключи от автомобиля ей вручил глава Туркестанской области Нуралхан Кошеров.

Фото: Instagram/assel.kanay

По словам спортсменки, она выросла в простой семье, а все ее достижения стали возможны благодаря поддержке и вере родителей.

"Именно их молитвы и доверие с детства помогли мне прийти к высоким результатам на международной арене", – подчеркнула каратистка.

Турнир сильнейших с участием Асель прошел в Каире в первых числах декабря. В личном мировом первенстве спортсменка из Туркестанской области выступила в категории кумите до 61 кг. В борьбе за бронзовую медаль она одолела представительницу Украины Александру Шолохову со счетом 3:2.

Фото: Instagram/assel.kanay

Завершив сезон на высокой ноте, Асель Канай после непродолжительного отдыха приступит к подготовке к Азиатским играм.

