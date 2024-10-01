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Соперник казахстанского боксера Айбека Оралбая отказался с ним биться на крупном турнире

Соперник казахстанского боксера Айбека Оралбая отказался с ним биться на крупном турнире, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 02:59 Фото: Instagram/oralbay_aibek
В Шымкенте проходят поединки второго дня международного турнира по боксу среди мужчин памяти Героя CССР Каракозы Абдалиева. Казахстанский боксер Айбек Оралбай, выступающий в супертяжелой весовой категории свыше 92-кг, вышел в четвертьфинал международного турнира, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, соперником казахстанца на стадии 1/8 финала стал представитель Украины Кирилл Стоянцев. Поединок завершился победой казахстанского боксера, ввиду отказа соперника от продолжения боя после первого раунда.
Теперь в поединке за выход в полуфинал турнира, соперником Оралбая станет турецкий боксер Угур Айдемир.
Ранее казахстанский боксер, олимпийский чемпион Рио-2016 Данияр Елеусинов 28 сентября одержал уверенную победу над филиппинцем Джо Нойнаем в рамках турнира All Stars Boxing, проходившего в Almaty Arena.

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