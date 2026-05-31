Казахстанский гимнаст вошел в число лучших на этапе Кубка вызова в Словении
Фото: olympic.kz
Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов успешно выступил на этапе Кубка вызова в Копере (Словения). Спортсмен завоевал серебряную медаль в упражнениях на коне, сообщает Zakon.kz.
Идрисов в финале за свое выступление получил от судей 14.133 балла. Его награда стала первой для Казахстана на этом турнире.
Нариман Курбанов в этом же виде соревновательной программы финишировал седьмым (13.233).
Победителем стал хорват Матео Зугеч – 14,166. Замкнул тройку лучших Джошуа Нэтан (Великобритания) – 14.100.
Ранее сообщалось, что Казахстан отметился двумя медалями на этапе Кубка мира по артистическому плаванию.
