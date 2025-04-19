Бывший игрок карагандинского "Шахтера" Никола Покривач погиб в ДТП

Спортсмен попал в серьезную автокатастрофу в городе Карловац в центральной Хорватии. Помимо Покривача, возвращавшегося с тренировки, в крупном ДТП с участием четырех автомобилей, погиб еще один человек, сообщает Zakon.kz.

Информацию о смерти спортсмена подтвердил официальный сайт Хорватского футбольного союза (HNS).

В июне 2014 года полузащитник стал игроком "Шахтера", а спустя год он покинул чемпионат Казахстана. Всего за горняков он провел 31 матч, забил один гол и сделал три ассиста. Единственный его мяч пришелся на еврокубковую встречу с армянским "Шираком" (4:0).

"Трагедия произошла в пятницу вечером, около 20:15, в Карловаце. В результате столкновения четырех машин два человека, включая Покривача, скончались, а еще трое были доставлены в больницу. В тот момент он возвращался с тренировки клуба "Войнич", представляющего низший дивизион Хорватии", – говорится в сообщении.

Футболист за свою карьеру выступал за несколько клубов, включая "Динамо" из Загреба, французский "Монако" и австрийский "Зальцбург".

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