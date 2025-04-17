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Спорт

Футболист сборной Габона упал с 11-го этажа в Китае

Футбол Погиб Игрок, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 14:48 Фото: Instagram/salem.aaron
28-летний нападающий сборной Габона и клуба "Чжэцзян Профешнл" Аарон Салем Бупендза умер в результате падения с 11-го этажа в Китае, сообщает Zakon.kz.

По информации Fanatik, причина несчастного случая пока неизвестна. Следствие считает, что это мог быть и суицид.

Но не исключают также вариант ссоры Аарона с братом, который в тот момент находился в квартире.

Форвард на данный момент выступал за китайский клуб "Чжэцзян Профешнл". Ранее он защищал честь таких известных команд, как "Рапид" (Румыния), "Цинциннати" (США), "Аль-Шабаб" (Саудовская Аравия) и "Хатайспор" (Турция).

В сезоне 2021/22 Бупендза стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 22 гола. Нападающий сыграл 34 матча за сборную Габона.

Неделю назад футбольный мир простился с бывшим главным тренером мадридского "Реала" и сборной Нидерландов – Лео Бенхаккером. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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