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Спорт

Овечкин забил 897-ю шайбу в заключительном матче чемпионата НХЛ-2025

Хоккей Гол Питтсбург, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 09:57 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 18 апреля клуб "Питтсбург" дома обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2. Одну из шайб в составе гостей забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого это стало 897-м взятием ворот в истории регулярных чемпионатов, сообщает Zakon.kz.

По итогам нынешнего сезона 39-летний россиянин всего набрал 73 (44+29) очка после 65-ти встреч. А клуб Овечкина "Вашингтон" досрочно пробился в плей-офф НХЛ с первой строчки в Восточной конференции с активом в 111 очков.

В поединке с "Питтсбургом" лидер столичной дружины реализовал большинство и забил свой 897-й карьерный гол. 

Теперь в первом раунде Кубка Стэнли-2025 "Кэпиталз" сыграет против "Монреаля". Первый матч в этом противостоянии до четырех побед пройдет 22 апреля в Вашингтоне.

Старт запланирован на 02:00 по казахстанскому времени.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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