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Спорт

Александр Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ

Хоккей Первая Шайба, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 10:22 Фото: Instagram/capitals
Минувшей ночью знаменитый российский нападающий Александр Овечкин отличился голом в домашней встрече против "Сиэтла" в рамках регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Zakon.kz.

41-летний хоккеист в конце первого периода вывел свою команду вперед, сделав счет 2:1. Этот гол стал для Овечкина первым в нынешнем сезоне. Тем самым форвард к этой минуте набрал 2 (1+1) очка после пяти игр текущего чемпионата.

Данная шайба стала 1 007-й для Александра за всю его карьеру в лиге, включая матчи регулярного первенства и плей-офф.

Овечкину не хватает девяти шайб до абсолютного рекорда Уэйна Гретцки (1016).

К сожалению, дебютный гол капитана "Вашингтона" не помог его коллективу, который уступил "Сиэтлу" со счетом 3:5

После этой неудачи "Кэпиталз" с активом в шесть очков занимает восьмое место в Восточной конференции НХЛ.

"Думаю, первый период был довольно хорошим, а во втором у нас, по-моему, было не так много игрового времени из-за меньшинства и других моментов. Тренировочный лагерь прошел не совсем так, как мне хотелось. Но по ходу матчей постепенно находишь чувство шайбы, находишь игровой ритм. Думаю, в последних двух матчах у нас были хорошие шансы забить, – и мы это сделали". Александр Овечкин

В следующем матче 14 октября столичная дружина на выезде сыграет против "Каролины".

Недавно Овечкин объявил, что завершит карьеру в НХЛ по окончании данного сезона.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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