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Спорт

Казахстанский борец эпично принес Казахстану золотую медаль

Борец, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 03:56 Фото: НОК РК
В Кызылорде продолжается международный турнир по греко-римской борьбе памяти Таимбета Комекбаева – участника ВОВ и Героя Советского Союза (1945), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, 19 апреля в финале весовой категории до 67 кг состоялось жамбылское дерби, участниками которого стали Ержет Жарлыкасын и Толеген Амирханов.

Страстную победу в этой схватке одержал титулованный Жарлыкасын.

Ранее стало известно, что Азамат Бакытов вновь стал чемпионом Nomad Wrestling и покорил мир смешанных единоборств, а суперзвезда казахстанской борьбы возглавила мировой рейтинг. До сегодняшнего дня первое место занимала 23-летняя японка Ами Иши. Она долгое время удерживала там свое лидерство благодаря победе на прошлогоднем чемпионате мира в Тиране. Теперь же ее сместила 29-летняя казахстанка Жамиля Бакбергенова.

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Аксинья Титова
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