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Казахстанский борец Шермаханбет сразится за "золото" Азиатских игр

Казахстанский борец сразится за золотую медаль Азиады Фото: Instagram/shermakhanbet_m
Представитель сборной Казахстана по греко-римской борьбе Мейржан Шермаханбет вышел в финал Азиады и получил шанс побороться за медаль высшей пробы в весовой категории до 67 кг, сообщает Zakon.kz.

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Наш борец провел невероятно напряженную полуфинальную схватку. Проигрывая по ходу встречи со счетом 0:7 иранцу Даниалу Сейеду Сохраби, он сумел сначала сократить отставание (4:9), а затем заставил соперника капитулировать раньше времени. Теперь Мейржан будет бороться за "золото" в финальном поединке с японцем Кацуаки Эндо. Независимо от исхода этой схватки Шермаханбету уже гарантирована как минимум серебряная медаль летних Азиатских игр в Ханчжоу.

Не потеряли шансов на медали Азиады и другие казахстанские борцы, которые вышли на ковер 4 октября. В их числе Айдос Султангали (до 60 кг), Азат Садыков (до 77 кг) и Максат Сайлау (до 87 кг), которые выступят в схватках за бронзовые медали.

Заключительные поединки за медали первого соревновательного дня по греко-римской борьбе начнутся в 15:00 по времени Астаны.

По итогам 10 дня Азиатских игр в активе сборной Казахстана пять золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды. В медальном зачете наша команда занимает 13-е место. За прямой трансляцией Азиады можно следить здесь.

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