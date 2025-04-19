Защитница сборной Казахстана впечатлила фанатов футбола

Защитница женской сборной Казахстана Мария Демидова прославилась голом за белорусский клуб "Минск", сообщает Zakon.kz.

Футболистка забила гол в матче пятого тура женской Лиги Беларуси против "Нафтана". На 38-й минуте встречи Демидова замкнула подачу с углового ударом головой, увеличив преимущество своей команды до 4:0.

Встреча завершилась разгромной победой "Минска" со счетом 7:0.

Демидову заменили на 77-й минуте. "Минск" занимает третью строчку в таблице, набрав 10 очков.

Ранее сообщалось, что "Тобол" обыграл "Актобе" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025.