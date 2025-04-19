#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
521.9
593.5
6.39
Спорт

Защитница сборной Казахстана впечатлила фанатов футбола

Матч, футбол, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 04:59 Фото: Instagram/demidova_8.96
Защитница женской сборной Казахстана Мария Демидова прославилась голом за белорусский клуб "Минск", сообщает Zakon.kz.

Футболистка забила гол в матче пятого тура женской Лиги Беларуси против "Нафтана". На 38-й минуте встречи Демидова замкнула подачу с углового ударом головой, увеличив преимущество своей команды до 4:0.

Встреча завершилась разгромной победой "Минска" со счетом 7:0.

Демидову заменили на 77-й минуте. "Минск" занимает третью строчку в таблице, набрав 10 очков.

Ранее сообщалось, что "Тобол" обыграл "Актобе" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Казахстанский борец эпично принес Казахстану золотую медаль
Спорт
03:56, 20 апреля 2025
Казахстанский борец эпично принес Казахстану золотую медаль
"Тобол" обыграл "Актобе" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Спорт
21:51, 19 апреля 2025
"Тобол" обыграл "Актобе" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025
Казахстанский гимнаст завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира
Спорт
21:50, 19 апреля 2025
Казахстанский гимнаст завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: