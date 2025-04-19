Защитница сборной Казахстана впечатлила фанатов футбола
Фото: Instagram/demidova_8.96
Защитница женской сборной Казахстана Мария Демидова прославилась голом за белорусский клуб "Минск", сообщает Zakon.kz.
Футболистка забила гол в матче пятого тура женской Лиги Беларуси против "Нафтана". На 38-й минуте встречи Демидова замкнула подачу с углового ударом головой, увеличив преимущество своей команды до 4:0.
Встреча завершилась разгромной победой "Минска" со счетом 7:0.
Демидову заменили на 77-й минуте. "Минск" занимает третью строчку в таблице, набрав 10 очков.
Ранее сообщалось, что "Тобол" обыграл "Актобе" и поднялся на второе место таблицы КПЛ-2025.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript