Культура и шоу-бизнес

Женился лидер сборной Казахстана по футболу

свидетельство о заключении брака, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 15:08 Фото: Instagram/kenzhebek.11
Полузащитник футбольного клуба "Елимай" и сборной Казахстана Галымжан Кенжебек, которого болельщики называют Годи, объявил радостную новость. 22-летний спортсмен женился, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 17 декабря 2025 года, стало известно из его Stories в Instagram. Футболист поделился фотографиями и видео с супругой, сделанными во время церемонии бракосочетания.

С этим важным событием Кенжебека поздравил родной клуб.

"Галымжан Кенжебек шагнул в большую жизнь с мисс Востока! Только счастья!" – говорится под публикацией ФК "Елимай".

Также футболиста поздравила национальная сборная Казахстана.

"Желаем молодоженам счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый день, проведенный вместе, будет наполнен радостью и любовью!" – следует из Instagram сборной.

Фанаты Годи присоединились к поздравлениям и пожелали молодоженам любви и счастья.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 15:08
Конор Макгрегор женился после 17 лет отношений

В сентябре 2025 года связал себя узами брака защитник клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дамир Касабулат.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Галымжан Кенжебек заинтересовал два клуба турецкой Суперлиги
07:40, 29 октября 2025
Галымжан Кенжебек заинтересовал два клуба турецкой Суперлиги
Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана
15:55, 21 сентября 2025
Женился защитник "Кайрата" и сборной Казахстана
Чемпион Казахстана усилился футболистом сборной Израиля
18:31, 15 января 2025
Чемпион Казахстана усилился футболистом сборной Израиля
