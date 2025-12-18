Женился лидер сборной Казахстана по футболу

Полузащитник футбольного клуба "Елимай" и сборной Казахстана Галымжан Кенжебек, которого болельщики называют Годи, объявил радостную новость. 22-летний спортсмен женился, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 17 декабря 2025 года, стало известно из его Stories в Instagram. Футболист поделился фотографиями и видео с супругой, сделанными во время церемонии бракосочетания.

С этим важным событием Кенжебека поздравил родной клуб.

"Галымжан Кенжебек шагнул в большую жизнь с мисс Востока! Только счастья!" – говорится под публикацией ФК "Елимай".

Также футболиста поздравила национальная сборная Казахстана.

"Желаем молодоженам счастья, благополучия и долгих лет жизни. Пусть каждый день, проведенный вместе, будет наполнен радостью и любовью!" – следует из Instagram сборной.

Фанаты Годи присоединились к поздравлениям и пожелали молодоженам любви и счастья.

В сентябре 2025 года связал себя узами брака защитник клуба "Кайрат" и сборной Казахстана Дамир Касабулат.