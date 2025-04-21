Всего одна победа отделяет "Ливерпуль" от чемпионского титула в АПЛ-2025

По итогам большинства матчей 33-го тура английской Премьер-лиги футбольный клуб "Ливерпуль" находится в шаге от чемпионского титула нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

"Красные" могут стать чемпионами АПЛ уже 23 апреля, если его главный преследователь в таблице "Арсенал" уступит "Кристал Пэлас".

Но если этого не случится, то второй вариант наступит 27 апреля, когда "Ливерпуль" примет дома "Тоттенхэм". И в случае успеха над лондонским коллективом "мерсисайдцы" сразу надевают золотые медали турнира.

Любой другой исход предстоящего матча со "шпорами" переносит на другое время празднование юбилейного, 20-го чемпионства "Ливерпуля" в АПЛ.

Очень важную победу в чемпионской гонке команда Арне Слота одержала в ночь на 21 апреля, когда на выезде обыграла "Лестер" (1:0) в ходе игр 33-го тура.

Сейчас за пять туров до конца сезона "мерсисайдцы" стоят во главе турнирной таблицы с активом в 79 очков. Далее идут "Арсенал" (66) и "Ноттингем Форрест" (59).

"Канониры" в 33-м туре Премьер-лиги разгромили в гостях "Ипсвич" – 4:0. Команда Микеля Артеты прибыла на этот матч в прекрасном настроении, так как в ночь на 17 апреля они завоевали путевку в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.