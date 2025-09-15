#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Спорт

Суперкомпьютер второй год подряд отдает "Ливерпулю" чемпионство в АПЛ

Футбол Фаворит АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 16:21 Фото: Instagram/liverpoolfc
После завершения игр четвертого тура в английской футбольной Премьер-лиге главным конкурентом на титул лучшей команды сезона снова назван "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

Данную версию выдвинул Суперкомпьютер Opta, который считает "Ливерпуль" подавляющим фаворитом на чемпионство в текущем сезоне АПЛ. Эксперты отдают победу "красным" с вероятностью в 52,93%.

В числе конкурентов "мерсисайдцев" есть "Арсенал" (25,79%), "Манчестер Сити" (7,4%) и "Челси" (7,31%). Шансы остальных команд – менее 2%.

Особенно Opta не верит в возможности "Манчестер Юнайтед", вероятность их чемпионства расценивается как 0,13%. Подопечные Рубена Аморима набрали всего лишь 4 очка в 4 матчах нового сезона и сейчас идут на 14-й позиции в таблице АПЛ.

В прошедшем туре английского чемпионата "манкунианцы" были разгромлены на выезде земляками из "Сити" – 3:0.

Тем временем турнирную таблицу АПЛ после четырех игр с 12 очками возглавляет "Ливерпуль", выиграв все четыре матча текущего сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Лучший футбольный клуб Европы выиграл все пять игр на старте сезона
15:21, Сегодня
Лучший футбольный клуб Европы выиграл все пять игр на старте сезона
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
15:08, Сегодня
В Алматы стартует чемпионат мира по шахматам среди детей до 8, 10, 12 лет
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
14:27, Сегодня
От 30 до 250 тысяч тенге: объявлена дата старта продаж билетов на матчи "Кайрата" в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: