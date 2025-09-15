Суперкомпьютер второй год подряд отдает "Ливерпулю" чемпионство в АПЛ

После завершения игр четвертого тура в английской футбольной Премьер-лиге главным конкурентом на титул лучшей команды сезона снова назван "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

Данную версию выдвинул Суперкомпьютер Opta, который считает "Ливерпуль" подавляющим фаворитом на чемпионство в текущем сезоне АПЛ. Эксперты отдают победу "красным" с вероятностью в 52,93%.

В числе конкурентов "мерсисайдцев" есть "Арсенал" (25,79%), "Манчестер Сити" (7,4%) и "Челси" (7,31%). Шансы остальных команд – менее 2%.

Особенно Opta не верит в возможности "Манчестер Юнайтед", вероятность их чемпионства расценивается как 0,13%. Подопечные Рубена Аморима набрали всего лишь 4 очка в 4 матчах нового сезона и сейчас идут на 14-й позиции в таблице АПЛ.

В прошедшем туре английского чемпионата "манкунианцы" были разгромлены на выезде земляками из "Сити" – 3:0.

Тем временем турнирную таблицу АПЛ после четырех игр с 12 очками возглавляет "Ливерпуль", выиграв все четыре матча текущего сезона.