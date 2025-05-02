Снова поменялся кандидат на получение ежегодной премии "Золотой мяч"

За последние полтора месяца резко меняются претенденты на приз лучшего футболиста планеты. В середине марта лидером премии "Золотой мяч" был Мохамед Салах ("Ливерпуль"), затем его сменил Рафинья из "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

После завершения первых полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА на место бразильца "блауграны" поднялся француз Усман Дембеле.

Форвард ПСЖ сейчас стал главным соискателем на "Золотой мяч" по версии Goal. За ним идут два представителя "Барселоны" – Ламин Ямаль и Рафинья.

Фото: Instagram/fcbarcelona

В топ-10 рейтинга претендентов на "Золотой мяч" также светятся фамилии других звезд: Педри ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Гарри Кейн ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("Реал") и Нуну Мендеш (ПСЖ).

Две недели назад бразильский футболист "сине-гранатовых" Рафинья Диас являлся основным претендентом на ежегодную премию "Золотой мяч".

