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Спорт

Снова поменялся кандидат на получение ежегодной премии "Золотой мяч"

Футбол Золотой мяч, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:58 Фото: Instagram/psg
За последние полтора месяца резко меняются претенденты на приз лучшего футболиста планеты. В середине марта лидером премии "Золотой мяч" был Мохамед Салах ("Ливерпуль"), затем его сменил Рафинья из "Барселоны", сообщает Zakon.kz.

После завершения первых полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА на место бразильца "блауграны" поднялся француз Усман Дембеле.

Форвард ПСЖ сейчас стал главным соискателем на "Золотой мяч" по версии Goal. За ним идут два представителя "Барселоны" – Ламин Ямаль и Рафинья. 

Футбол Золотой мяч Список, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 12:58

Фото: Instagram/fcbarcelona

В топ-10 рейтинга претендентов на "Золотой мяч" также светятся фамилии других звезд: Педри ("Барселона"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Гарри Кейн ("Бавария"), Килиан Мбаппе ("Реал") и Нуну Мендеш (ПСЖ).

Две недели назад бразильский футболист "сине-гранатовых" Рафинья Диас являлся основным претендентом на ежегодную премию "Золотой мяч". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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