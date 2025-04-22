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Спорт

Любимый футбольный клуб Папы Римского отреагировал на его смерть

Аргентинский футбольный клуб из Буэнос-Айреса выразил соболезнования в связи со смертью понтифика , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2025 02:20 Фото: Х/SanLorenzo
Аргентинский футбольный клуб "Сан-Лоренсо" из Буэнос-Айреса, чьим болельщиком был Папа Римский Франциск, выразил в соцсети X соболезнования в связи со смертью понтифика, сообщает Zakon.kz.

Папа римский был болельщиком "Сан-Лоренсо" с девятилетнего возраста. Когда команда выиграла чемпионат, был членом клуба и исправно платил взносы.

Фото: Х/SanLorenzo

В команде заявили, что он всегда был "одним из нас" и на протяжении всей его жизни любовь к клубу оставалась неизменной.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер в понедельник, 21 апреля, в Ватикане в возрасте 88 лет. Он стал понтификом в 2013 году. Последним, с кем он встретился из высокопоставленных лиц, стал вице-президент Джей Ди Вэн.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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