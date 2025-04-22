Любимый футбольный клуб Папы Римского отреагировал на его смерть

Аргентинский футбольный клуб "Сан-Лоренсо" из Буэнос-Айреса, чьим болельщиком был Папа Римский Франциск, выразил в соцсети X соболезнования в связи со смертью понтифика, сообщает Zakon.kz.

Папа римский был болельщиком "Сан-Лоренсо" с девятилетнего возраста. Когда команда выиграла чемпионат, был членом клуба и исправно платил взносы.

Фото: Х/SanLorenzo

В команде заявили, что он всегда был "одним из нас" и на протяжении всей его жизни любовь к клубу оставалась неизменной.

Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros. Cuervo de niño y de hombre... Cuervo como sacerdote y Cardenal... Cuervo también como Papa...



Siempre transmitió su pasión por el Ciclón: cuando iba al Viejo Gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito… pic.twitter.com/nVc8fWC9wi — San Lorenzo (@SanLorenzo) April 21, 2025

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) умер в понедельник, 21 апреля, в Ватикане в возрасте 88 лет. Он стал понтификом в 2013 году. Последним, с кем он встретился из высокопоставленных лиц, стал вице-президент Джей Ди Вэн.