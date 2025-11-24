Казахстанский таеквондист остановился в шаге от медали на турнире в Таиланде

Мужская команда Казахстана по таеквондо завершила выступление на крупном турнире серии Grand Prix Challenge в Бангкоке (Таиланд). Лучшего результата в нашей сборной добился Самирхон Абабакиров, сообщает Zakon.kz.

В весе до 68 кг он дошел до полуфинала, однако уступил Мун Хон Джину (Южная Корея).

В поединке за бронзовую медаль казахстанец потерпел поражение от Висента Юнты (Испания).

В этом же весе выступали Дамир Шуленов и Аманбол Бегимбетов. Они также остались на турнире без наград.

Отметим, что в июле Абабакиров выиграл золотую медаль на XXXII Всемирной летней Универсиаде, проходящей в Германии.