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Спорт

Определились последние полуфиналисты Кубка Гагарина-2025

Хоккей Полуфиналисты Кубка, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 09:43 Фото: Instagram/khl
23 апреля 2025 года завершились все матчи стадии четвертьфинала нынешнего сезона Кубка Гагарина, по итогам которых в третий раунд турнира пробились "Локомотив" и "Салават Юлаев", сообщает Zakon.kz.

Теперь клуб из Ярославля сыграет с представителями Уфы за выход в финал престижных соревнований.

Поздно вечером 23 апреля команда Игоря Никитина обыграла омский "Авангард" (3:2, ОТ) в седьмом матче второго раунда Кубка Гагарина.

В свою очередь "Салават Юлаев" также в седьмом решающем поединке переиграл московский "Спартак" – 3:2.

В итоге чемпион КХЛ "Локомотив" сразится со второй командой регулярного сезона в Восточной конференции "Салаватом Юлаевым"

Первая битва полуфинала Кубка Гагарина между этими клубами стартует 27 апреля в Ярославле. 

Другую путевку в решающую стадию этих состязаний разыграют челябинский "Трактор" и московское "Динамо" (старт 28 апреля).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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