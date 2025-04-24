Определились последние полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Фото: Instagram/khl
23 апреля 2025 года завершились все матчи стадии четвертьфинала нынешнего сезона Кубка Гагарина, по итогам которых в третий раунд турнира пробились "Локомотив" и "Салават Юлаев", сообщает Zakon.kz.
Теперь клуб из Ярославля сыграет с представителями Уфы за выход в финал престижных соревнований.
Поздно вечером 23 апреля команда Игоря Никитина обыграла омский "Авангард" (3:2, ОТ) в седьмом матче второго раунда Кубка Гагарина.
В свою очередь "Салават Юлаев" также в седьмом решающем поединке переиграл московский "Спартак" – 3:2.
В итоге чемпион КХЛ "Локомотив" сразится со второй командой регулярного сезона в Восточной конференции "Салаватом Юлаевым"
Первая битва полуфинала Кубка Гагарина между этими клубами стартует 27 апреля в Ярославле.
Другую путевку в решающую стадию этих состязаний разыграют челябинский "Трактор" и московское "Динамо" (старт 28 апреля).
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