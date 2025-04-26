Бакыт Кусакбаева принесла Казахстану третью медаль чемпионата Азии по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Бакыт Кусакбаева завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по дзюдо в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка стала третьей в весовой категории до 57 килограммов. В схватке за третье место Кусакбаева одержала победу над Майсой Пардаевой из Туркменистана.

Таким образом, в активе нашей сборной теперь три "бронзы". 25 апреля 2025 года третьими стали Галия Тынбаева (до 48 кг) и Шерзод Давлатов (до 60 кг).

Ранее стало известно, что три казахстанских гимнаста покорили судей в финале Кубка в Египте.