Бакыт Кусакбаева принесла Казахстану третью медаль чемпионата Азии по дзюдо
Фото: НОК РК
Казахстанская дзюдоистка Бакыт Кусакбаева завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по дзюдо в Бангкоке (Таиланд), сообщает Zakon.kz.
Спортсменка стала третьей в весовой категории до 57 килограммов. В схватке за третье место Кусакбаева одержала победу над Майсой Пардаевой из Туркменистана.
Таким образом, в активе нашей сборной теперь три "бронзы". 25 апреля 2025 года третьими стали Галия Тынбаева (до 48 кг) и Шерзод Давлатов (до 60 кг).
Ранее стало известно, что три казахстанских гимнаста покорили судей в финале Кубка в Египте.
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