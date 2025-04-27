#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
515.03
584.82
6.24
Спорт

Гимнаст Милад Карими завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Египте

гимнастика, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 16:54 Фото: НОК РК
Милад Карими, выступающий за команду Казахстана по спортивной гимнастике, стал победителем этапа Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.

Спортсмен одержал победу в вольных упражнениях.

В финальном выступлении Карими набрал 14,133. Второе место занял Эдди Пенев из Болгарии – 13,966. Замкнул тройку лучших украинский гимнаст Назар Чепурный – 13,866.

Стоит отметить, что данный этап Кубка мира – заключительный. Карими в итоге в вольных упражнениях занял первое место в общем зачете. Завтра, 28 апреля, он выступит в финале упражнений на перекладине.

Ранее Милад завоевал "золото" этапа Кубка мира в Хорватии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Мейирлан Максим стал бронзовым призером чемпионата Азии по дзюдо
Спорт
14:57, Сегодня
Мейирлан Максим стал бронзовым призером чемпионата Азии по дзюдо
Назым Кызайбай блеснула навыками владения футбольным мячом
Спорт
07:50, Сегодня
Назым Кызайбай блеснула навыками владения футбольным мячом
В Астане легенды мирового футбола посадили деревья
Спорт
06:06, Сегодня
В Астане легенды мирового футбола посадили деревья
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: