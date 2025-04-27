Гимнаст Милад Карими завоевал "золото" на этапе Кубка мира в Египте

Фото: НОК РК

Милад Карими, выступающий за команду Казахстана по спортивной гимнастике, стал победителем этапа Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.

Спортсмен одержал победу в вольных упражнениях. В финальном выступлении Карими набрал 14,133. Второе место занял Эдди Пенев из Болгарии – 13,966. Замкнул тройку лучших украинский гимнаст Назар Чепурный – 13,866. Стоит отметить, что данный этап Кубка мира – заключительный. Карими в итоге в вольных упражнениях занял первое место в общем зачете. Завтра, 28 апреля, он выступит в финале упражнений на перекладине. Ранее Милад завоевал "золото" этапа Кубка мира в Хорватии.

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