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Спорт

Милад Карими второй день подряд выигрывает "золото" на этапе Кубка мира в Египте

Милад Карими завоевал второй золото на этапе Кубка мира в Каире, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 19:46 Фото: olympic.kz
Казахстанский гимнаст Милад Карими выиграл второй финал на этапе Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.

Карими показал первый результат в упражнениях на перекладине. Гимнаст успешно выполнил свою программу, получив от судей 14,466 балла.

Второе место занял Мариос Георгиу (Кипр) – 14,066. Третье место осталось за Ноэ Сейферт (Швейцария) – 13,866.

Отметим, что Карими ранее стал лучшим в вольных упражнениях, победив и в общем зачете Кубка мира. Всего в его активе шесть золотых наград, завоеванных на ЭКМ.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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