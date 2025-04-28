Милад Карими второй день подряд выигрывает "золото" на этапе Кубка мира в Египте

Казахстанский гимнаст Милад Карими выиграл второй финал на этапе Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.

Карими показал первый результат в упражнениях на перекладине. Гимнаст успешно выполнил свою программу, получив от судей 14,466 балла.

Второе место занял Мариос Георгиу (Кипр) – 14,066. Третье место осталось за Ноэ Сейферт (Швейцария) – 13,866.

Отметим, что Карими ранее стал лучшим в вольных упражнениях, победив и в общем зачете Кубка мира. Всего в его активе шесть золотых наград, завоеванных на ЭКМ.