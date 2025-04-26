Гимнаст Милад Карими второй раз подряд вышел в финал этапа Кубка мира в Каире

Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими 26 апреля пробился во второй финал этапа Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, Карими выступил в упражнениях на перекладине. Он набрал 14,066 балла и во второй раз вышел в финал с первого места. Днем ранее он был первым в отборе в вольных упражнениях.

Алтынхан Темирбек в опорном прыжке стал 13-м и не смог квалифицироваться.

Также за медали в упражнениях на коне поборются Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов. Финалы пройдут 27 и 28 апреля.

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