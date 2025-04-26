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Спорт

Гимнаст Милад Карими второй раз подряд вышел в финал этапа Кубка мира в Каире

Милад Карими, гимнаст, Каир , фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 01:47 Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по спортивной гимнастике Милад Карими 26 апреля пробился во второй финал этапа Кубка мира в Каире (Египет), сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет РК, Карими выступил в упражнениях на перекладине. Он набрал 14,066 балла и во второй раз вышел в финал с первого места. Днем ранее он был первым в отборе в вольных упражнениях.

Алтынхан Темирбек в опорном прыжке стал 13-м и не смог квалифицироваться.

Также за медали в упражнениях на коне поборются Нариман Курбанов и Зейнолла Идрисов. Финалы пройдут 27 и 28 апреля.

Ранее сообщалось, что Серик Сапиев получил новый высокий пост в сфере спорта. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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