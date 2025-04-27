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Спорт

"Ливерпуль" разгромил "Тоттенхэм" и в 20-й раз выиграл чемпионат Англии

Футбол Чемпион АПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 23:02 Фото: Instagram/liverpoolfc
27 апреля прошел матч 34-го тура английской Премьер-лиги по футболу, где "Ливерпуль" у себя дома победил "Тоттенхэм" со счетом 5:1. Этот разгром позволил "красным" в 20-й раз стать лучшей командой Англии, сообщает Zakon.kz.

Команда Арне слота добилась этого успеха досрочно, за четыре тура до окончания английского первенства. Поединок на "Энфилде" начался не особо радостно для хозяев поля, которые первыми пропустили мяч, когда отличился форвард "Тоттенхэма" Доминик Соланке.

Но все же потом "мерсисайдцы" так разозлились, что "шпоры" были бессильны перед атаками хозяев.

Футбол Чемпион Англии, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 23:02

Фото: Instagram/liverpoolfc

В ворота лондонского коллектива влетело аж пять мячей. Счет сравнял Луис Диас, далее Алексис Мак Аллистер вывел "красных" вперед. А перед уходом на перерыв Коди Гакпо забил третий гол.

Во втором тайме разгром "Тоттенхэма" завершили Мохамед Салах и Дестини Удодже (автогол). Итоговый счет 5:1 в пользу "Ливерпуля", и они завоевывают 20-е "золото" английского первенства в своей истории.   

Команда Слота по этому показателю сравнялась с "Манчестер Юнайтед", у обоих клубов теперь по 20 рекордных титулов в АПЛ.

Между тем 27 апреля завершились игры шестого тура КПЛ-2025, где в центральном матче "Кайрат" переиграл в Алматы "Тобол" – 2:1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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