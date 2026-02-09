#Казахстан в сравнении
Спорт

"Ливерпуль" и "МанСити" выдали огненный матч в чемпионате Англии

Футбол Победа МанСити, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 11:51 Фото: Instagram/manCity
Минувшей ночью в рамках заключительного матча 25-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома принимал "Манчестер Сити". Встреча двух великих клубов Англии завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Болельщики, заполнившие легендарную арену "Энфилд", увидели прекрасный футбол в исполнении двух знаменитых команд.

Счет в этом матче был открыт только на 74-й минуте, когда игрок "Ливерпуля" Доминик Собослаи забил великолепный гол ударом со штрафного. Через 10 минут Бернарду Силва восстановил равновесие с передачи Эрлинга Холанда.

А в добавленное арбитром время норвежский форвард удачно реализовал пенальти и принес победу своему коллективу – 2:1.

После этой неудачи "красные" почти потеряли шансы защитить титул чемпиона Англии и занимают шестую позицию в таблице АПЛ с активом в 39 очков.

А во главе списка лучших команд Англии ныне фигурируют: "Арсенал" (56), "Манчестер Сити" (50) и "Астон Вилла" (47).

