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Спорт

"Кайрат" победил "Тобол" в главной битве шестого тура КПЛ-2025

Футбол Победа Тобол, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 19:29 Фото: Zakon.kz
27 апреля завершились матчи шестого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в центральном поединке которого алматинский "Кайрат" дома обыграл "Тобол" из Костаная со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля не стали церемониться с разведкой боя и уже в одной из первых атак распечатали ворота костанайского коллектива. 

Быстрый гол на четвертой минуте встречи в свой актив записал Валерий Громыко. Вскоре действующий чемпион страны мог удвоить свое преимущество.

Однако Григорий Зария не сумел реализовать 11-метровый удар, его удар пришелся в штангу. При счете 1:0 команды ушли на перерыв.

Матч главных фаворитов КПЛ-2025 прошел под пристальным взглядом исполняющего обязанности главного тренера сборной Казахстана Али Алиева.

, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 19:29

Во втором тайме футболисты "Кайрата" все же сумели забить второй гол. На 60-ой минуте с передачи молодого таланта Дастана Сатпаева ворота костанайского коллектива поразил португалец Жоржиньо.

Спустя время одна из немногочисленных контратак гостей завершились успехом, счет сократил Александр Зуев. На большее у подопечных Нурбола Жумаскалиева не хватило сил и времени, алматинцы отпраздновали успех – 2:1.

В других играх шестого тура КПЛ-2025 зафиксированы следующие результаты: "Окжетпес" – "Женис" 1:1, "Жетысу" – "Елимай" 0:3, "Актобе" – "Улытау" 1:0, "Астана" – "Атырау" 2:1, "Кызылжар" – "Кайсар" 2:1, "Ордабасы" – "Туран" 1:0.

Победа над "Тоболом" позволило "Кайрату" прочно закрепиться на первой строчке турнирной таблицы казахстанского чемпионата, набрав 17 очков. Далее идут "Астана" (14) и "Елимай" (13). 

Между тем накануне каталонская "Барселона" обыграла "Реал" в финале Кубка Испании со счетом 3:2. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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