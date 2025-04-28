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Спорт

Казахстанский боксер прославился ударом в Ташкенте

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 05:58 Фото: Instagram/bashen.aidos
В Ташкенте завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок с участием казахстанца Айдоса Тастаева, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, соперником нашего файтера стал узбекистанец Дильдодбек Насирдинов. Бой не продлился отведенные шесть раундов. Он завершился досрочной победой нашего боксера из первого полусреднего веса. Айдос Тастаев отправил соперника в нокаут.

Теперь в активе Айдоса Тастаева стало четыре победы и шесть поражений.

Ранее трехкратная чемпионка мира по боксу Назым Кызайбай блеснула навыками владения футбольным мячом.

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Аксинья Титова
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