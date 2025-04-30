#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.32
582.92
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
512.32
582.92
6.29
Спорт

В футбольном клубе "Актобе" выявлена недостача на 250 млн тенге

Футбол Кража Денег, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:44 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Прокуратура Актюбинской области в рамках концепции "Закон и Порядок" по поручению Генеральной прокуратуры провела финансовую проверку в футбольном клубе "Актобе". В ходе этого процесса выявлены нарушения на 250 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе прокурорской проверки установлены сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.

Также выявлено, что финансовые средства, выделенные на питание игроков, использованы на личные нужды администрации клуба.

Футбол Хищение Средств, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 13:44

Фото: Instagram/fcaktobe_official

Таким образом, на данный момент открыты три досудебных расследования:

  • по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере") УК РК,
  • п. 1 ч. 4 ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК,
  • п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК.

Уголовные дела переданы для расследования в Антикоррупционную службу. Ход следствия на контроле прокурора области.

Недавно пост главного тренера ФК "Актобе" покинул украинский специалист Игорь Леонов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Казахстанские хоккеисты завершают подготовку к ЧМ-2025 в Дании
Спорт
15:04, Сегодня
Казахстанские хоккеисты завершают подготовку к ЧМ-2025 в Дании
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: