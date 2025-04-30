В футбольном клубе "Актобе" выявлена недостача на 250 млн тенге
Фото: Instagram/fcaktobe_official
Прокуратура Актюбинской области в рамках концепции "Закон и Порядок" по поручению Генеральной прокуратуры провела финансовую проверку в футбольном клубе "Актобе". В ходе этого процесса выявлены нарушения на 250 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
В ходе прокурорской проверки установлены сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.
Также выявлено, что финансовые средства, выделенные на питание игроков, использованы на личные нужды администрации клуба.
Фото: Instagram/fcaktobe_official
Таким образом, на данный момент открыты три досудебных расследования:
- по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере") УК РК,
- п. 1 ч. 4 ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК,
- п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК.
Уголовные дела переданы для расследования в Антикоррупционную службу. Ход следствия на контроле прокурора области.
Недавно пост главного тренера ФК "Актобе" покинул украинский специалист Игорь Леонов.
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