В футбольном клубе "Актобе" выявлена недостача на 250 млн тенге

Фото: Instagram/fcaktobe_official

Прокуратура Актюбинской области в рамках концепции "Закон и Порядок" по поручению Генеральной прокуратуры провела финансовую проверку в футбольном клубе "Актобе". В ходе этого процесса выявлены нарушения на 250 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

В ходе прокурорской проверки установлены сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками. Также выявлено, что финансовые средства, выделенные на питание игроков, использованы на личные нужды администрации клуба. Фото: Instagram/fcaktobe_official Таким образом, на данный момент открыты три досудебных расследования: по п. 2 ч. 4 ст. 189 ("Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере") УК РК,

п. 1 ч. 4 ст. 361 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РК,

п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество") УК РК. Уголовные дела переданы для расследования в Антикоррупционную службу. Ход следствия на контроле прокурора области. Недавно пост главного тренера ФК "Актобе" покинул украинский специалист Игорь Леонов.

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