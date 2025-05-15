Казахстанец пытался продать свои органы за 15 млн тенге, но ему помешали

В рамках реализации идеологии "Закон и Порядок" в ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками прокуратуры Актюбинской области получена информация о возможной незаконной сделке по реализации своих внутренних органов одним из жителей Актобе, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 мая 2025 года, стало известно из релиза, опубликованного на сайте надзорного органа региона.

"На основании полученных сведений, по постановлению прокуратуры области департаментом полиции проведены оперативно-розыскные мероприятия. 30 апреля... в рамках инициированного прокуратурой ОРМ, сотрудниками УБОП задержан подозреваемый, который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на сумму 15 млн тенге". Прокуратура Актюбинской области

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 116 (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека) УК РК, проводится расследование.

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