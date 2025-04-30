Казахстанские хоккеисты завершают подготовку к ЧМ-2025 в Дании

Фото: Instagram/qaz_team_official

На столичном льду в эти дни подходят к завершению учебно-тренировочные занятия казахстанской сборной по хоккею перед поездкой на мировое первенство в Дании. Команда Олега Болякина перед выездом на ЧМ-2025 проверит себя на международном турнире Qazaqstan Hockey Open, сообщает Zakon.kz.

Предстоящие состязания пройдут в Астане с участием хоккейных сборных России и Беларуси с 1 по 3 мая. Публикация от Home of Qazaqstan Sports (@qaz_team_official) Сразу после Qazaqstan Hockey Open-2025 казахстанская дружина отправится в Данию. ️"Наша самая минимальная задача – остаться в высшем дивизионе. В каждой игре собираемся не жалеть себя. Наши ребята готовы попытаться компенсировать свою неудачу в "Барысе". Учитывая травмы Бояркина и Шутова, рассчитываем на остальных вратарей. На данный момент у Сергея Кудрявцева ("Арлан") большой игровой опыт. Будем выяснять, кто сильнее, в предстоящих решающих матчах". Главный тренер сборной РК Олег Болякин Подопечные Болякина на ЧМ-2025 сыграют в городе Хернинг, где их соперниками станут Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и США. "Зимние Азиатские игры доказали, что уровень соперников не стоит на месте. А в мировом поединке наши конкуренты еще сильнее. Не только Венгрия, но и мы выходим на каток, чтобы победить каждого соперника". Олег Болякин На двух предстоящих соревнованиях тренерскому штабу казахстанской дружины будет помогать рулевой ХК "Адмирал" из Владивостока Леонид Тамбиев.

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