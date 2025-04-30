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Спорт

Казахстанские хоккеисты завершают подготовку к ЧМ-2025 в Дании

Хоккей Подготовка к ЧМ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 15:04 Фото: Instagram/qaz_team_official
На столичном льду в эти дни подходят к завершению учебно-тренировочные занятия казахстанской сборной по хоккею перед поездкой на мировое первенство в Дании. Команда Олега Болякина перед выездом на ЧМ-2025 проверит себя на международном турнире Qazaqstan Hockey Open, сообщает Zakon.kz.

Предстоящие состязания пройдут в Астане с участием хоккейных сборных России и Беларуси с 1 по 3 мая.

Сразу после Qazaqstan Hockey Open-2025 казахстанская дружина отправится в Данию.

️"Наша самая минимальная задача – остаться в высшем дивизионе. В каждой игре собираемся не жалеть себя. Наши ребята готовы попытаться компенсировать свою неудачу в "Барысе". Учитывая травмы Бояркина и Шутова, рассчитываем на остальных вратарей. На данный момент у Сергея Кудрявцева ("Арлан") большой игровой опыт. Будем выяснять, кто сильнее, в предстоящих решающих матчах".Главный тренер сборной РК Олег Болякин

Подопечные Болякина на ЧМ-2025 сыграют в городе Хернинг, где их соперниками станут Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и США.

"Зимние Азиатские игры доказали, что уровень соперников не стоит на месте. А в мировом поединке наши конкуренты еще сильнее. Не только Венгрия, но и мы выходим на каток, чтобы победить каждого соперника". Олег Болякин

На двух предстоящих соревнованиях тренерскому штабу казахстанской дружины будет помогать рулевой ХК "Адмирал" из Владивостока Леонид Тамбиев.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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