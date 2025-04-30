Казахстанские хоккеисты завершают подготовку к ЧМ-2025 в Дании
Фото: Instagram/qaz_team_official
На столичном льду в эти дни подходят к завершению учебно-тренировочные занятия казахстанской сборной по хоккею перед поездкой на мировое первенство в Дании. Команда Олега Болякина перед выездом на ЧМ-2025 проверит себя на международном турнире Qazaqstan Hockey Open, сообщает Zakon.kz.
Предстоящие состязания пройдут в Астане с участием хоккейных сборных России и Беларуси с 1 по 3 мая.
Сразу после Qazaqstan Hockey Open-2025 казахстанская дружина отправится в Данию.
️"Наша самая минимальная задача – остаться в высшем дивизионе. В каждой игре собираемся не жалеть себя. Наши ребята готовы попытаться компенсировать свою неудачу в "Барысе". Учитывая травмы Бояркина и Шутова, рассчитываем на остальных вратарей. На данный момент у Сергея Кудрявцева ("Арлан") большой игровой опыт. Будем выяснять, кто сильнее, в предстоящих решающих матчах".Главный тренер сборной РК Олег Болякин
Подопечные Болякина на ЧМ-2025 сыграют в городе Хернинг, где их соперниками станут Чехия, Дания, Германия, Венгрия, Норвегия, Швейцария и США.
"Зимние Азиатские игры доказали, что уровень соперников не стоит на месте. А в мировом поединке наши конкуренты еще сильнее. Не только Венгрия, но и мы выходим на каток, чтобы победить каждого соперника". Олег Болякин
На двух предстоящих соревнованиях тренерскому штабу казахстанской дружины будет помогать рулевой ХК "Адмирал" из Владивостока Леонид Тамбиев.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript