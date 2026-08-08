Сборная Казахстана по стрельбе из лука объявила состав на Азиаду-2026

Фото: olympic.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана по стрельбе из лука представил состав на участие в Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония). В список участников Азиады-2026 вошли 12 лучников, сообщает Zakon.kz.

Классический лук Мужчины Ильфат Абдуллин

Даулеткельды Жанбырбай

Дастан Каримов Женщины Александра Землянова

Медина Мурат

Самира Жумагулова Блочный лук Мужчины Андрей Тютюн

Акбарали Карабаев

Муса Дильмухамет Женщины Виктория Лян

Адель Жексенбинова

Роксана Юнусова Как отметили в пресс-службе НОК РК, летние Азиатские игры-2026 пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года. Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером этапа Кубка Азии по триатлону.

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