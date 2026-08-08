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Спорт

Сборная Казахстана по стрельбе из лука объявила состав на Азиаду-2026

Сборная Казахстана по стрельбе из лука объявила состав на Азиаду-2026, фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2026 20:27 Фото: olympic.kz
Тренерский штаб сборной Казахстана по стрельбе из лука представил состав на участие в Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония). В список участников Азиады-2026 вошли 12 лучников, сообщает Zakon.kz.

Классический лук

Мужчины

  • Ильфат Абдуллин
  • Даулеткельды Жанбырбай
  • Дастан Каримов

Женщины

  • Александра Землянова
  • Медина Мурат
  • Самира Жумагулова

Блочный лук

Мужчины

  • Андрей Тютюн
  • Акбарали Карабаев
  • Муса Дильмухамет

Женщины

  • Виктория Лян
  • Адель Жексенбинова
  • Роксана Юнусова

Как отметили в пресс-службе НОК РК, летние Азиатские игры-2026 пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером этапа Кубка Азии по триатлону.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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