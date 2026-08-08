Сборная Казахстана по стрельбе из лука объявила состав на Азиаду-2026
Фото: olympic.kz
Тренерский штаб сборной Казахстана по стрельбе из лука представил состав на участие в Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония). В список участников Азиады-2026 вошли 12 лучников, сообщает Zakon.kz.
Классический лук
Мужчины
- Ильфат Абдуллин
- Даулеткельды Жанбырбай
- Дастан Каримов
Женщины
- Александра Землянова
- Медина Мурат
- Самира Жумагулова
Блочный лук
Мужчины
- Андрей Тютюн
- Акбарали Карабаев
- Муса Дильмухамет
Женщины
- Виктория Лян
- Адель Жексенбинова
- Роксана Юнусова
Как отметили в пресс-службе НОК РК, летние Азиатские игры-2026 пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером этапа Кубка Азии по триатлону.
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