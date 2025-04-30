Матч "Барса" – "Интер" не выявил победителя
Фото: Instagram/fcbarcelona
В Каталонии в ночь на 1 мая между командами "Барселона" и "Интер", в матче второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, произошла ничья, сообщает Zakon.kz.
Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян забил гол на 75-й минуте, но VAR определил мизерный офсайд.
AMAZING!— Goals Xtra (@GoalsXtra) April 30, 2025
Mkhitaryan is in offside with 2-3 cm! pic.twitter.com/6YAhCHChnH
Самым результативным игроком встречи стал Дензел Дюмфрис из "Интера". У него – два гола + передача. Ламин Ямаль в 100-м матче за "Барсу" отметился голом.
Фото: Telegram/Лига Чемпионов
"Сегодня победил футбол, а не команды", – восторженно отметили фанаты двух команд.
Ответная игра пройдет 7 мая в Милане.
Ранее суперкомпьютер объявил нового фаворита после первого полуфинала Лиги чемпионов.
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