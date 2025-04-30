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Спорт

Матч "Барса" – "Интер" не выявил победителя

Барселона - Интер, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 02:12 Фото: Instagram/fcbarcelona
В Каталонии в ночь на 1 мая между командами "Барселона" и "Интер", в матче второго полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, произошла ничья, сообщает Zakon.kz.

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян забил гол на 75-й минуте, но VAR определил мизерный офсайд.

Самым результативным игроком встречи стал Дензел Дюмфрис из "Интера". У него – два гола + передача. Ламин Ямаль в 100-м матче за "Барсу" отметился голом.

Фото: Telegram/Лига Чемпионов

"Сегодня победил футбол, а не команды", – восторженно отметили фанаты двух команд.

Ответная игра пройдет 7 мая в Милане.

Ранее суперкомпьютер объявил нового фаворита после первого полуфинала Лиги чемпионов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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