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Спорт

Суперкомпьютер объявил нового фаворита после первого полуфинала Лиги чемпионов

Футбол Прогноз Суперкомпьютера, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:31 Фото: Instagram/psg
По завершении первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА между лондонским "Арсеналом" и французским ПСЖ изменилась расстановка рейтинга фаворитов, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 30 апреля "парижане" на выезде переиграли "канониров" с минимальным счетом 1:0. Благодаря этому результату Суперкомпьютер Opta называет теперь команду Луиса Энрике главным претендентом на победу в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Чемпиону Франции на данный час отданы 38,2% голосов, что они поднимут трофей в конце мая. На втором месте идут футболисты ""Барселоны" – 28,7%.

Наименьшие шансы выиграть престижный европейский турнир Суперкомпьютер отдает "Интеру" (18,1%) и "Арсеналу" (15%).

Футбол Второй Полуфинал ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2025 16:31

Фото: Instagram/championsleague

Вторая полуфинальная игра ЛЧ между "Барселоной" и "Интером" пройдет в ночь на 1 мая (старт в 00:00 по казахстанскому времени).

Действующим победителем турнира является мадридский "Реал", который в этот раз проиграл на стадии 1/4 финала "Арсеналу".

На днях Суперкомпьютер отдавал пальму первенства "канонирам" в состязании лучших клубов Европы.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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