"ПСЖ" vs."Арсенал": итоги первого полуфинала Лиги чемпионов
Фото: Instagram/psg
29 апреля на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский "Арсенал" и "ПСЖ", сообщает Zakon.kz.
В качестве главного арбитра выступил словенец Славко Винчич. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу парижского клуба.
На четвертой минуте счет в игре открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле. На 47-й минуте полузащитник хозяев Микель Мерино восстановил равновесие, но гол отменили после просмотра VAR.
На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл мадридский "Реал" со счетом 5:1 по итогам двух матчей. "ПСЖ" победил "Астон Виллу" со счетом 5:4 по результатам двух встреч.
Ответная игра пройдет 7 мая.
Ранее стали известны финалисты Кубка Англии-2025 по футболу.
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