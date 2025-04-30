"ПСЖ" vs."Арсенал": итоги первого полуфинала Лиги чемпионов

29 апреля на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился первый матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский "Арсенал" и "ПСЖ", сообщает Zakon.kz.

В качестве главного арбитра выступил словенец Славко Винчич. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу парижского клуба.

На четвертой минуте счет в игре открыл нападающий парижского клуба Усман Дембеле. На 47-й минуте полузащитник хозяев Микель Мерино восстановил равновесие, но гол отменили после просмотра VAR.

На стадии четвертьфинала Лиги чемпионов "Арсенал" обыграл мадридский "Реал" со счетом 5:1 по итогам двух матчей. "ПСЖ" победил "Астон Виллу" со счетом 5:4 по результатам двух встреч.

Ответная игра пройдет 7 мая.

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