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Спорт

"Торонто" и "Вегас" завоевали путевки во второй раунд Кубка Стэнли-2025

Хоккей 2 раунд Кубок Стэнли, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 09:35 Фото: Instagram/nhl
Рано утром 2 мая в НХЛ определились еще два клуба, которые успешно прошли стартовый раунд Кубка Стэнли текущего сезона. Борьбу за престижный трофей продолжат "Торонто Мейпл Ливз" и "Вегас Голден Найтс", сообщает Zakon.kz.

"Торонто" выиграл свою серию у "Оттавы Сенаторз" (4-2) и теперь встретится с "Флоридой Пантерз" во втором раунде данных соревнований.

Шестой матч проходил на арене "сенаторов", где гости были сильнее со счетом 4:2.

В свою очередь "Вегас" в плей-офф преодолел барьер в лице "Миннесоты" (4:2) и далее ждет победителя противостояния "Эдмонтон" – "Лос-Анджелес".

"Голден Найтс" в шестой встрече, которая прошла на выезде, сумел переиграть "Уайлд" – 3:2.

Таким образом, к этой минуте стали известны две пары второго раунда Кубка Стэнли-2025. Помимо "Торонто" – "Флорида", борьбу за титул продолжат "Каролина" – "Вашингтон".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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