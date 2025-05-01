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Спорт

Овечкин забил 973-й гол и вывел "Вашингтон" во второй раунд Кубка Стэнли

Хоккей Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 08:11 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 1 мая клуб "Вашингтон Кэпиталз" сумел обойти "Монреаль Канадиенз" в рамках первого раунда плей-офф НХЛ, обыграв соперника с общим счетом в серии 4:1. Один из голов у победителей в заключительном пятом матче оформил Александр Овечкин, сообщает Zakon.kz.

Решающий поединок проходил на арене "Кэпиталс", где хозяева льда одержали уверенную победу со счетом 4:1 в пятом матче. Капитан столичной дружины в этой игре забросил свою 973-ю карьерную шайбу в НХЛ с учетом плей-офф.

Для 39-летнего нападающего это был 76-й гол в рамках плей-офф НХЛ после 156 игр.

Благодаря этой победе "Вашингтон" теперь сыграет с "Каролиной" во втором раунде Кубка Стэнли-2025. Нужно отметить, что команда Овечкина впервые за семь лет пробилась во второй круг плей-офф. До этого подобное достижение удавалось в чемпионском сезоне-2017/18.

Будущий соперник "Кэпиталз" в свою очередь на днях обыграл "Нью-Джерси" (4:1 в серии) и первым завоевал путевку во второй раунд Кубка Стэнли.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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