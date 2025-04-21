Эксперты назвали главного фаворита Кубка Стэнли-2025

Два дня прошло со дня начала престижного североамериканского хоккейного турнира – Кубка Стэнли. В борьбу за главный трофей НХЛ вступили 16 клубов из США и Канады, сообщает Zakon.kz.

По мнению экспертов издания The Athletic, основным кандидатом на победу в нынешнем сезоне Кубка Стэнли является клуб "Тампа Бей Лайтнинг" – трехкратный обладатель трофея (2004, 2020 и 2021). Коллективу из штата Флорида специалисты отдали 29,4% голосов.

В первую тройку фаворитов на титул вошли "Колорадо Эвеланш" (20,6%) и "Вегас Голден Найтс" (17,6%).

В списке возможных кандидатов на главный трофей также значатся: "Виннипег Джетс" (8,8%), "Торонто Мейпл Ливз" (8,8%), "Даллас Старз" (8,8%), "Эдмонтон Ойлерз" (2,9%) и "Флорида Пантерз" (2,9%).

Не оказалось в списке фаворитов победителя Восточной конференции НХЛ – "Вашингтон Кэпиталз". Команда Александра Овечкина подходит к играм плей-офф НХЛ серией из трех поражений в четырех матчах.

Действующим победителем Кубка Стэнли является "Флорида Пантерз", который впервые в своей истории завоевал заветный трофей в 2024 году.