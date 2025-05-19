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Спорт

Суперкомпьютер назвал нового фаворита Кубка Стэнли-2025

Хоккей Фаворит Кубка Стэнли , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 16:50 Фото: Instagram/canes
19 мая определился окончательный список четырех команд, которые продолжат борьбу за престижный трофей в мировом хоккее – Кубок Стэнли текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

По версии суперкомпьютера Opta, на первой строчке фаворитов сейчас находится клуб "Каролина Харрикейнз", который сейчас имеет лучшие шансы на победу в этом турнире – 27,2%.

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Флорида" должен защитить титул с вероятностью в 26,5%.

Чуть меньше шансов на победу в турнире отданы двум коллективам: "Далласу" (24,1%) и "Эдмонтону" (22,2%).

Надо подчеркнуть, что две недели назад у суперкомпьютера были совсем иные предсказания по фаворитам. 

Первые матчи стадии 1/2 финала Кубка Стэнли-2025 пройдут 21 и 22 мая, где встретятся "Флорида" – "Каролина" и "Даллас" – "Эдмонтон".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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