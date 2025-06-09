Назван главный претендент на премию "Золотой мяч-2025"
По версии GiveMeSport, в рейтинге претендентов на приз лучшего футболиста года сейчас входят 20 человек.
Выбор кандидатов основывался на таких критериях, как сумма забитых голов и результативных ассистов, плюс выигранные трофеи, а также количество созданных опасных моментов и общая форма игрока.
В итоге топ-20 лучших футболистов на данный час возглавил Усман Дембеле, за ним следуют Ламин Ямаль и Рафинья Диас.
Фото: Instagram/psg
Здесь нужно отметить, что, помимо Дембеле, в списке кандидатов на "Золотой мяч" есть еще пять представителей недавних победителей Лиги чемпионов УЕФА – Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Витинья, Ашраф Хакими и Джанлуиджи Доннарумма.
Скорее всего, многое выяснится после завершения клубного чемпионата мира, который стартует уже на следующей неделе на футбольных полях США.
В предстоящих играх как раз таки примет участие Пари Сен-Жермен. Команда Луиса Энрике, помимо индивидуальных призов, претендует на пятый трофей текущего сезона.