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Спорт

Назван главный претендент на премию "Золотой мяч-2025"

Футбол Золотой мяч, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:21 Фото: Instagram/psg
Французский форвард клуба ПСЖ Усман Дембеле остается основным кандидатом на завоевание приза "Золотой мяч". В этой гонке он опережает своих преследователей из "Барселоны" – Ламина Ямаля и Рафинью Диаса, сообщает Zakon.kz.

По версии GiveMeSport, в рейтинге претендентов на приз лучшего футболиста года сейчас входят 20 человек.

Выбор кандидатов основывался на таких критериях, как сумма забитых голов и результативных ассистов, плюс выигранные трофеи, а также количество созданных опасных моментов и общая форма игрока.

В итоге топ-20 лучших футболистов на данный час возглавил Усман Дембеле, за ним следуют Ламин Ямаль и Рафинья Диас.

Футбол Лучший игрок, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 12:21

Фото: Instagram/psg

Здесь нужно отметить, что, помимо Дембеле, в списке кандидатов на "Золотой мяч" есть еще пять представителей недавних победителей Лиги чемпионов УЕФА – Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия, Витинья, Ашраф Хакими и Джанлуиджи Доннарумма.

Скорее всего, многое выяснится после завершения клубного чемпионата мира, который стартует уже на следующей неделе на футбольных полях США.

В предстоящих играх как раз таки примет участие Пари Сен-Жермен. Команда Луиса Энрике, помимо индивидуальных призов, претендует на пятый трофей текущего сезона.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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