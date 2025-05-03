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Спорт

Теннисный треугольник Соболенко – Швёнтек – Гауфф: станет ли американка второй ракеткой мира

Финал турнира WTA-1000 в Мадриде, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 08:40 Фото: Instagram/cocogauff
3 мая на турнире в Испании в противостоянии Соболенко – Гауфф у американки есть шанс сместить Швёнтек со второй строчки рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Накануне определились финалистки женского "Мастерса" в Мадриде. Помимо титула, победительница получит 985 тыс. евро и одну тыс. рейтинговых очков. Проигравшей финалистке достанется 522 тыс. евро.

Несмотря на то, что Соболенко является действующей первой ракеткой мира и имеет опыт побед на турнирах WTA 1000, Гауфф продемонстрировала отличную форму в Мадриде. В полуфинале она уверенно обыграла Игу Швёнтек со счетом 6:1, 6:1, что свидетельствует о ее высоком уровне игры на грунте. Ведь именно польская теннисистка Швёнтек является действующим победителем этого турнира.

Матч обещает быть напряженным и непредсказуемым. Сейчас все внимание будет приковано именно к 21-летней Гауфф. Для нее это не просто победа, а вторая строчка в рейтинге WTA.

Игра пройдет сегодня в 21:30 по казахстанскому времени на кортах Caja Mágica в Мадриде.

Что касается ближайшего будущего Швёнтек, то в случае неудачного выступления на турнирах в Риме и "Ролан Гаррос" она может отказаться от травяного сезона. На днях спортсменка рассказала журналистам, что нуждается в полном отдыхе от тенниса.

Днями ранее французский теннисист Корентен Муте заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему расправой во время матча первого круга на турнире категории "Челленджер" в Экс‑ан‑Провансе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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