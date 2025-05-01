Известный теннисист пожаловался на угрозы убийством со стороны соперника

Французский теннисист Корентен Муте заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему расправой во время матча первого круга на турнире категории "Челленджер" в Экс‑ан‑Провансе, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила в среду и была прервана из‑за технических причин при счете 7:5, 3:6, 5:5.

По словам Муте, во время третьего сета между ним и россиянином произошла эмоциональная перепалка.

"В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью. Однажды кто‑нибудь убьет тебя", – приводит слова Котова Avantage Tennis.

Corentin Moutet aurait été menacé de mort par Pavel Kotov lors de leur match du 1er tour à Aix-en-Provence. 😳



" La prochaine fois que tu viendras sur au filet, je te tuerai "



" Un jour, quelqu'un te tuera "



(@moutet99) pic.twitter.com/H00Zu8R0LS – Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) April 30, 2025

26‑летний Муте располагается на 82‑м месте Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP). Котов, которому также 26 лет, занимает 121‑е место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).

Ранее стало известно, что 1 мая клуб "Вашингтон Кэпиталз" сумел обойти "Монреаль Канадиенз" в рамках первого раунда плей-офф НХЛ, обыграв соперника с общим счетом в серии 4:1. Один из голов у победителей в заключительном пятом матче оформил Александр Овечкин.