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Спорт

Известный теннисист пожаловался на угрозы убийством со стороны соперника

теннис, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 15:38 Фото: pixabay
Французский теннисист Корентен Муте заявил, что россиянин Павел Котов угрожал ему расправой во время матча первого круга на турнире категории "Челленджер" в Экс‑ан‑Провансе, сообщает Zakon.kz.

Встреча проходила в среду и была прервана из‑за технических причин при счете 7:5, 3:6, 5:5.

По словам Муте, во время третьего сета между ним и россиянином произошла эмоциональная перепалка.

"В следующий раз, когда ты выйдешь к сетке, я тебя убью. Однажды кто‑нибудь убьет тебя", – приводит слова Котова Avantage Tennis.

26‑летний Муте располагается на 82‑м месте Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP). Котов, которому также 26 лет, занимает 121‑е место в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов (ATP).

Ранее стало известно, что 1 мая клуб "Вашингтон Кэпиталз" сумел обойти "Монреаль Канадиенз" в рамках первого раунда плей-офф НХЛ, обыграв соперника с общим счетом в серии 4:1. Один из голов у победителей в заключительном пятом матче оформил Александр Овечкин.

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Андрей Дюсупов
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