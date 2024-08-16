Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Арина Соболенко сместит Кори Гауфф со второго места мирового рейтинга по итогам "Мастерса" в Цинциннати

Арина Соболенко сместит Кори Гауфф со второго места мирового рейтинга по итогам &quot;Мастерса&quot; в Цинциннати Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" белорусская теннисистка Арина Соболенко вернется на вторую строчку рейтинга WTA по итогам турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!

Соболенко сместит с данной позиции чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф, которая во втором круге сенсационно проиграла нашей теннисистке Юлии Путинцевой со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Таким образом, Гауфф не смогла защитить внушительное количество рейтинговых очков за прошлогодний титул. Сейчас в лайв-рейтинге у Соболенко 7136 очков, а у Гауфф – 6743. Из-за данного размена позициями в рейтинге на US Open – 2024 действующая чемпионка Гауфф будет посеяна под третьим номером, а Соболенко – под вторым.

Соболенко же успешно стартовала в Цинциннати. Во втором раунде Арина со счетом 6:3, 6:4 обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. В третьем круге Соболенко сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. 

Ранее Юлия Путинцева поделилась эмоциями после победы над американкой Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).

Пахита Амири
Беларусь 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Название BMW
Европейская пресса придумала прозвище для нового атакующего трио "Реала"
тренер
Александр Седнев покидает "Ордабасы" после провала в еврокубках
знаменосец делегации Казахстана на церемонии открытия 17-х летних Паралимпийских игр
Паралимпиада-2024: в сборной Казахстана выбрали знаменосца
В Астане талисман хоккейной команды сделал девушке предложение на льду Барыс Арены
В Астане талисман хоккейной команды сделал девушке предложение на льду "Барыс Арены"
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: