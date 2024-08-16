Арина Соболенко сместит Кори Гауфф со второго места мирового рейтинга по итогам "Мастерса" в Цинциннати

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" белорусская теннисистка Арина Соболенко вернется на вторую строчку рейтинга WTA по итогам турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), сообщает Zakon.kz.

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Соболенко сместит с данной позиции чемпионку US Open – 2023 американку Кори Гауфф, которая во втором круге сенсационно проиграла нашей теннисистке Юлии Путинцевой со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Таким образом, Гауфф не смогла защитить внушительное количество рейтинговых очков за прошлогодний титул. Сейчас в лайв-рейтинге у Соболенко 7136 очков, а у Гауфф – 6743. Из-за данного размена позициями в рейтинге на US Open – 2024 действующая чемпионка Гауфф будет посеяна под третьим номером, а Соболенко – под вторым.

Соболенко же успешно стартовала в Цинциннати. Во втором раунде Арина со счетом 6:3, 6:4 обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. В третьем круге Соболенко сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее Юлия Путинцева поделилась эмоциями после победы над американкой Кори Гауфф во втором круге турнира WTA-1000 в Цинциннати (США).